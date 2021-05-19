Псковичи засняли молнии в ночном небе 19 мая

Фото: Максим Евдокимов

В ночь с 18 на 19 мая в ночном небе Пскова сверкали молнии и звучали раскаты грома. Завораживающие снимки неба сделал фотограф Максим Евдокимов.

Многие псковичи встревожились этой ночью из-за раскатов грома. В некоторых многоэтажках тряслись оконна и даже стены. Поэтому в соцсетях не появилось после этой шумной и яркой ночи много фотографий - горожанам было не до снимков.

Ранее начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова заявила, что в выходные погода будет такой, какой и должна быть весной. На сегодняшний день прогноз погоды также не утишителен - регион накроет огромным количеством осадков.