В районах Псковской области запретят алкоголь в дни выпускных

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В некоторых районах Псковской области запретят продажу алкогольной продукции на период проведения последних звонков, сообщили корреспонденты районных газет.

21 мая запрет на продажу алкоголя будет введен в Палкинском районе. В этот день пройдут последние звонки в поселке Палкино, в селе Качаново, в деревне Новая Уситва, Вернявино, Родовое и Слопыгино.

В Порхове запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 21 и 24 мая. Алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах с 11 утра. На следующий день продажи алкогольной продукции начнутся также в 11:00. Также 21 мая запрет будет действовать и в Плюссе.

В Стругокрасненском районе, согласно постановлению «О дне праздника выпускников муниципальных образовательных учреждений Стругокрасненского района», продажа алкогольной продукции будет запрещена 21 мая – в день последнего звонка.

В Куньинском районе продажа алкоголя будет запрещена 21 и 24 мая, а также 11, 16 и 25 июня. Так, в Кунье школьные торжества пройдут 21 мая, 11 и 25 июня, в деревнях Жижица и Наумово последние звонки состоятся 21 мая, 25 июня, в деревне Ущицы – 21 мая и 16 июня, в деревне Каськово – 21 мая, в деревнях Боровково и Пухново – 24 мая, 25 июня.

В Красногородском районе последние звонки пройдут 21 и 25 мая, а в Пушкиногорском – 22 мая. В Бежаницком районе решили не вводить запрет на продажу алкогольной продукции. Все школьные торжественные мероприятия пройдут в течение 30-40 минут 21, 25 и 26 мая. При этом 8, 11 и 25 июня – в дни проведения выпускных вечеров – продажа алкоголя будет запрещена.