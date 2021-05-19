Александр Козловский: ни одна женщина не заявилась на праймериз «Единой России» в Госдуму

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В Псковской области на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Госдуму не заявилась ни одна женщина, рассказал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский

На пресс-конференции в медиацентре ПАИ он заверил, что в этом году «Единая Россия» будет проводить работу для привлечения женщин в политическую среду. «Они [женщины. – КП] должны там присутствовать. Мы будем над собой работать», – подчеркнул политик.

По его словам, беспартийных желающих стать кандидатом «Единой России» в Госдуму от Псковской области насчитывается 60%. В региональный парламент хотят 30%.

Псковичей приглашают принять участие в праймериз «Единой России».