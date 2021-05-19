В Пскове вновь произошла эвакуация посетителей «Акваполиса»

Фото: Елена Чернышева

В ТРК «Акваполис» вновь сработала пожарная эвакуация. Псковичи покинули здание, но не дождавшись пожарного расчета, всех запустили обратно. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Фото: Елена Чернышева

По словам работников ТРК эвакуации очень зачастили, по их мнению это может привести к плохим последствиям. «Эвакуации в Акваполисе стали настолько частыми случаями, что многие относятся к ним как к рядовому событию и расслабляются. Когда будет что-то серьезное, никто не поверит» - поделилась работник ТРК.

Фото: Елена Чернышева

Единственный пожар в «Акваполисе» произошел во время новогодних праздников в 2019 году. Тогда возгорание произошло на подземной парковке (Подробности). В другой раз спасатели направили к торгово-развлекательному комплексу пожарные расчеты из-за перегретой в микроволновке еды (Подробности).