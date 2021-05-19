Ежемесячные пособия для псковских семей с детьми будут выше среднероссийских

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На пленарном заседании в Госдуме приняли законопроект о мерах поддержки семей с детьми. Такое решение было принято исходя из Послания президента РФ Федеральному собранию, пишет ТАСС. В Пскове такое пособие будет выше, чем в среднем по стране.

Ежемесячные выплаты неполные малообеспеченные псковские семьи с детьми от 8 до 16 лет (включительно) начнут получать с 1 июля. Исчисляться пособия будут в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. На данный момент в Псковской области он составляет 11 779 рублей. Это значит, что выплаты составят 5 890 рублей, что является выше, чем в среднем по стране.

Беременные псковички по новому законопроекту будут получать декретные больше, чем получали ранее – теперь это составит 100% от средней заработной платы (Подробнее).

Документ направлен на реализацию инициатив президента РФ, прозвучавших в послании Федеральному собранию.