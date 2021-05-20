Каким псковичкам положены выплаты по беременности в 2021 году объяснили в Госдуме

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На пленарном заседании в Госдуме приняли законопроект о мерах поддержки беременных. Такое решение было принято исходя из Послания президента РФ Федеральному собранию, пишет ТАСС.

С 1 июля вступит в силу положение о выплате ежемесячных пособий для беременных. Получить средства поддержки смогут женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12-ти недель. Помимо этого, женщина «в положении» должна находиться в трудной материальной ситуации.

Сумма выплаты составит половину регионального прожиточного минимума, установленного для трудоспособных граждан — в среднем по стране эта сумма составляет 6350 рублей в месяц. Для псковичек она будет чуть больше – 6 395 рублей.