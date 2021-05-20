Еще 35 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области выявили ещё 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 37 362 человека. Из них 31 069 жителей региона уже выписались из медучреждений. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 185 человек.

На данный момент в регионе проведено 372 831 исследование на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки 1 732 человека сделали ПЦР-текст.

Новых вспышек коронавируса в Псковской области выявлено не было. На сегодняшний день активными по-прежнему остаются два очага: в ПсковГУ и в Новоржевской школе. Все они находятся под контролем Роспотребнадзора.