Чудом выжившего после урагана аистёнка спасли порховичи

Фото: Марина Сиденко

Волонтёрский центр помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе приютил спасенного после урагана аистёнка Аркашу. Об этом соощила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Орнитолог рассказала, что в этом году это их первый аистёнок. Для них он появился неожиданно рано. «В прошлом году первый аистёнок был привезён 31 мая, в этом году – 18 мая», – отметила Марина Сиденко.

Не так давно, 18 мая, в Порховском районе в деревне Боровичи бушевал сильный ураган из-за которого рухнула старая берёза с аистиным гнездом.

«При падении гнезда яйца и один птенец погибли, а один каким-то чудом выжил. Ему на помощь пришли люди – забрали в дом, обогрели, немедленно связались с нами. В разговоре выяснилось, что гнездо восстановлению не подлежит, стало понятно, что аистёнка нужно забирать немедленно. Очень быстро удалось найти волонтёра, согласного на ночь глядя отправиться в Порховский район за 110 км. Уже через 20 минут Наталья с семьёй выехали за ним. А мы помчались в Псков встречать крошку», – подчеркнула специалист.

Фото: Марина Сиденко

Спасённого аистёнка назвали Аркашей. Сейчас ему всего несколько дней, он весит чуть более 100 грамм и с лёгкостью помещается в ладошке. «Таких крошечных аистят у нас ещё не было. Будем надеяться, что выживет. Он уже начал самостоятельно кушать, а это подаёт определённые надежды», – поделилась Марина Сиденко.