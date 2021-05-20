Новое название для «Октября» предлагают придумать жителям Псковской области

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Централизованная библиотечная система Пскова пригласила жителям региона придумать новое название для здания бывшего кинотеатра «Октябрь», сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

В начале 2023 года на место бывшего кинотеатра «Октября» на площади Ленина переедет Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Кроме этого, в здании разместится современный историко-культурный центр для псковичей и гостей города.

Место будет иметь 1800 квадратных метров, где разместится коворкинг, игровая комната, студия звукозаписи, оборудованные места для индивидуальных занятий, туристический центр, кафе, торговые точки, смотровые площадки и прочие библиотечные и небиблиотечные общественные пространства. Для любителей прежнего облика «Октября» кинозал на 100 мест.

Свое название псковичи могут прислать на почту director@bibliopskov.ru или подойти в любую из 11-ти городских библиотек. Автору самого интересного названия, организаторы присвоят бывшему кинотеатру. А также этому человеку вручат награду от библиотекарей.