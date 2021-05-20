На разведение улиток, верблюдов и бобров пытались получить гранты псковичи

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Псковичи пытались получить грантовую поддержку на разведение улиток, верблюдов и бобров, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов.

По итогу гранты уже получили фермеры, занимающиеся на территории региона выращиванием хрена, земляники. Кроме этого, поддержку оказали форелевому и хлебному хутору. «Когда приходят на грант, фантазии полно», - рассказал он.

Псковская клубника оказалась хорошо востребована в Санкт-Петербурге, но мало полюбилась в Псковской области из-за своей цены.