Псковская область стала пилотным регионом проекта бесплатной газификации

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Псковская область стала одним из регионов, который примет участие в апробации проекта по социальной газификации. Это позволит псковичам бесплатно провести газ до границы своего участка, пишет «Псковская правда».

На данный момент в регионе только 15 муниципальных образований имеют доступ к газу из 26-ти. Таким образом уровень газификации Псковской области составляет 53%. 75% – в городах и поселках городского типа и только 15% в сельской местности.

Реализация программы ожидается уже в 2021 году, а продолжится до 2030 года.

Проект по социальной газификации появился после заявления Владимира Путина о необходимости обеспечить граждан бесплатным доведение газа до их земельных участков.