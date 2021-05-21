Еще 38 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области выявили еще 38 новых случае заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии 374 663 жителей области сделали ПЦР-текст на коронавирус, за минувшие сутки было проведено 1 832 исследования. 37 400 случаев оказались положительными. Из них 31 267 человек уже выписались из учреждений. За прошедшие сутки – 198.

«54,1 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 43,7 тыс. – завершили вакцинацию полностью», – отметил Михаил Ведерников.

На сегодняшний день в регионе активными остаются два очага коронавируса.