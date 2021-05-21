С помощью прокуратуры многодетная мать получила земельный участок из Порховского района

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Порховская прокуратура добилась получения многодетной семьей муниципального земельного участка. Об этом сообщает районная прокуратура.

После обращения в 2018 году в ГБУСО «Центр социального обслуживания Порховского района», многодетная мать из Порховского района была поставлена на учет как гражданин, который имеет право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельного участка. На этом она не остановилась, и подала заявление в районную администрацию о предоставлении ей муниципального земельного участка, находящего рядом с её домом. Однако данное заявление не было своевременно рассмотрено представителями власти.

Через некоторое время, после вмешательства районной прокуратуры, данный участок все-таки был включен в реестр предоставляемых многодетным семьям. Но несмотря на это, администрация Порховского района не спешила предоставлять на безвозмездный основе муниципальный участок земли семье, чьи права были нарушены.

В связи с чем исковое заявление было направлено в Порховский районный суд. После рассмотрения, дело было удовлетворено в полном объеме. На сегодняшний день исполнение принятого решения находится под контролем районной прокураторы.