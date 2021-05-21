Псковская областная инфекционная больница запустила свой сайт

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Псковская областная инфекционная больница объявила о запуске собственного сайта. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Врач рассказала, что история сайта началась с пробной версии 19 мая. Сейчас псковичам представили полностью готовый сайт.

«19 мая открыта рабочая версия нашего сайта. Работы ещё много, но это стоит того», – отметила главврач.

Сайт больницы имеет большой функционал: можно создать личный кабинет, привязанный к региональному порталу promed.ru, узнавать новости учреждения и уточнять цены на медуслуги.