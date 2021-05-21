Комплексные занятия в полевых условиях завершил псковский СОБР

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Псковский СОБР Росгвардии завершил комплексные занятия в полевых условиях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Занятия проводились в течение пяти дней в рамках комплексных занятий в полевых условиях. Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области в дневное и ночное время суток повышали профессиональные навыки и умения. Были проведены занятия по огневой, инженерной, топографической, медицинской подготовке.

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Спецназовцы отработали действия по обезвреживанию условных вооруженных преступников в условиях лесистой местности и при штурме здания.

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По оценке командования отряда, личный состав с поставленными задачами справился успешно, проявил высокую слаженность и инициативу.