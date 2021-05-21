Псковский театр разыгрывает два билета на спектакль «Смерть Тарелкина»

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Псковский театр драмы им. Пушкина разыгрывает два билета на новый спектакль «Смерть Тарелкина», сообщили в Instagram-аккаунте drampush.

Многие псковичи уже оценили новую постановку театра драмы. Но организаторы решили порадовать горожан еще больше и разыграть билеты на 22 мая в 19:00.

Чтобы принять участие необходимо подписаться на профиль театра drampush в Instagram, поставить лайк записи с розыгрышем, в комментариях оставить «+» и поделиться постом в сторис.

Итоги розыгрыша будут известны в субботу утром, победитель будет выбран случайно через специальное приложение.

«Желаем всем удачи, встретимся в Псковском театре драмы», - пожелали организаторы.