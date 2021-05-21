Псковичи жалуются на фейковую страницу уполномоченного по правам ребёнка в Instagram

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По просьбе уполномоченного по правам ребёнка Наталии Соколовой, псковичи блокируют фейковый аккаунт в Instagram. Свою просьбу подписчикам и администрации ресурса она опубликовала на официальном Instagram-аккаунте.

По словам детского омбудсмена, свой фейк с именем @alinamorhun на платформе она обнаружила случайно. Как оказалось, аккаунт полностью дублирует фотографии с аккаунта Наталии Соколовой.

«Случайно увидела, что здесь появился мой фейк @alinamorhun. Прошу каждого из вас пожаловаться и заблокировать данного человека! Это не моя страница! Обращаюсь официально к Instagram о блокировке данного пользователя», - обратилась Наталия Соколова.

Помочь заблокировать страницу, созданную злоумышленниками, можно, отправив жалобу в Instagram на аккаунт @alinamorhun.