Цены на лимон упали вдвое в Псковской области

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Цена на лимон упала почти вдвое, стоимость лука, капусты и чеснока также упала с приходом весны. Об этом –Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ.

Относительно прошлого года, больше всего цена упала на лимоны – 53%. В период простуд и распираторно-вирусных заболеваний спрос на этот продукт доходил до ажиотажа и пустых полок. Сегодня псковичи уже не стремятся отхватить этот цитрусовый фрукт, поэтому стоимость на него упала почти вдвое.

Менее резкое падение цены зафиксировали у лука – порядка 24%, у капусты – 20%, на чеснок – 19%. На динамику инфляции в апреле в Псковской области, по мнению управляющего псковским отделением Банка России Сергея Савина, повлияло и снижение прироста цен на непродовольственные товары.

Рост также снизился у электроники и бытовой техники, а также на иномарки.