Останки человека, найденные у Гремячей башни в Пскове, были захоронены порядка 38 лет назад

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Человек, чьи останки обнаружила псковичка в яме неподалеку от Гремячей башни в Пскове, были захоронены порядка 38 лет назад. Такой вывод сделали эксперты эксперты Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, пишет «Псковская правда».

По данным специалистов, все останки принадлежат одному человеку. Однако, на них нет повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальной причине его смерти.

В связи с этим не будет заведено и уголовное дело, ведь прижизненных повреждений криминального характера на останках не имеется.