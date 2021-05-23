Экипаж уникальной подлодки «Псков» рассказал о ее возможностях

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Экипаж титановой атомной подлодки Б-336 «Псков» рассказал об уникальном торпедно-ракетном противолодочном комплексе «Водопад», передает телеканал «Звезда» со ссылкой на экипаж.

«Подлодка способна стрелять торпедным, ракетным и минным оружием. Особенность этого проекта в том, что здесь количество боезапаса на единицу объема практически рекордное. Стрельба торпедами ведется из носовой части «Пскова», пусковые торпедные аппараты находятся за четырьмя щитами», - рассказал журналистам телеканала командир Максим Стрельников.

Замкомандира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук рассказал, что для пуска торпед, на самом деле, мест еще больше.