Ректор ПсковГУ навестила студентов месяц живущих в обсервации общежития

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Ректор ПсковГУ Наталья Ильина посетила студентов, которые почти месяц находятся на изоляции в обсерваторе на улице Ротной в Пскове. Об этом сообщили в официальном сообществе вуза в «ВКонтакте».

«Получив разрешение Роспотребнадзора, я совместно с управлением безопасности университета посетила ребят. Прошла все пять этажей, заглянула практически в каждую комнату. У нас с момента появления обсерватора был создан для оперативной связи с ребятами чат. Никаких претензий к питанию, как и к проводимой санитарной обработке у ребят не было и нет», сообщила Наталья Ильина.

По словам ректора, вместе со студентами они обсудили рацион питания. Как оказалось, учащиеся перед сном получают фрукты, печенье и сок. Студенты попросили добавить супы, чтобы питание было максимально приближенно к привычному.

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«Поинтересовалась, как обстоят дела с обработкой помещений. Говорят, что каждый день у них проходит обработка. Обратила внимание, что некоторые позволяют себе перемещаться по обсерватору без маски. Сделала замечание.

Была приятно удивлена, что ребята очень ответственно относятся к учёбе и переживают за сессию. Именно поэтому в университете был издан приказ о продлении сессии в дистанционном режиме. В ежедневном режиме директора институтов докладывают о ситуации проректору по учебной работе, знают посписочно каждого студента, который сейчас здесь», - рассказала ректор.

Обсерватор в общежитии был открыт 27 апреля, когда у группы прибывших из Индии студентов выявился положительный тест на коронавирус. Заболевших студентов госпитализировали, а общежитие переформатировано в Обсерватор.

Подобный опыт реализуется в университетах всей страны с самого начала пандемии.