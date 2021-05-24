Псковская область улучшила показатели в инвестиционном рейтинге регионов

По итогам 2020 года Псковская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Об этом сообщили в новом выпуске программы «Псковский телеграм».

В минувшем году регион сделал рывок в инвестрейтинге субъектов Федерации благодаря включению национальным рейтинговым агентством его в группу «регионов со средней привлекательностью».

Благодаря такому шагу Псков поднялся с 83 на 36 место в инвестрейтинге Агентства стратегических инициатив.

Проект Псковского агентства информации «Псковский телеграм» можно посмотреть на Youtube-канале ПАИ, а также в Telegram-канале «Псковские новости».