Псковичей приглашают поучаствовать в творческой мастерской по экологической рекламе

Молодежная творческая мастерская «Экореклама-60» состоится с 15 по 18 июня в Старом Изборске Псковской области. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» организаторы из областной общественной организации «Чудской проект».

Участников ждёт знакомство с принципами экологической этики, особенностями оформления наружной рекламы, изучение лучших примеров социальной и экономической рекламы. А также практическая часть, где будут разработаны свои рекламные плакаты.

Отправить заявку для участия может любой желающий от 16 лет до 1 июня, заполнив форму по ссылке. Участие полностью бесплатное, питание, проживание и транспорт согласно программе обеспечивают организаторы.

Для участников младше 18 лет требуется документ о согласии, который можно получить, сделав запрос по телефону 8 (8112) 72 06 88 или электронной почте peipsi_project@yahoo.com