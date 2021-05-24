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Здоровье24 мая 2021 13:07

Третье место по выявлениям онкозаболеваний в СЗФО заняла Псковская область

Источник:kp.ru
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Среди Северо-Западного округа Псковская область заняла 3-юю позицию по выявлению онкозаболеваний. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

На данный момент в Псковской области насчитывается 454 случая онкозаболеваний на 100 тысяч населения. Это ниже среднероссийского показателя (460-470 случаев). Низкой заболеваемости онкологией не может быть. По словам Александра Юрова низкая заболеваемость может говорить о плохой работе диспансеризации и первичном звене.

Показатель смертности, отметил главврач онкодиспансера, носит статичный характер на протяжении последних лет. Он напомнил, что есть задание Министерства здравоохранения до 2030 года увеличить выявляемость на 1-2 стадии, что позволит снизить смертность от онкологии.

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