Названы районы с высокой диспансеризацией в Псковской области

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Два муниципалитета Псковской области отличились высокой диспансеризацией. Об этом заявил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

Стругокрасненский и Печорский районы названы в качестве районов с высокой диспансеризацией. По словам Юрова, в межрайонных больницах этих районов работают активные руководители.

«Есть районы с низкой плотностью населения, есть приграничные районы, если руководство межрайонной больницы хочет это сделать, то трудностей нет», - сказалАлександра Юрова.

Главврач онкодиспансера отметил, что городские поликлиники «неплохо присылают пациентов», а к поликлиникам Великолукского района «есть определенные вопросы».