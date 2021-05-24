«Я в предвкушении»: Юлия Пересильд приступила к тренировке перед полетом на МКС

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Сегодня, 24 мая, началась подготовка актёров фильма «Вызов», съёмочной площадкой которого станет МКС. Актриса, псковичка Юлия Пересильд рассказала об эмоциях перед началом проекта в своём Instagram-аккаунте.

«Уже завтра начнётся наша с @klim_shipenko подготовка к полёту. Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного! Завтра мы приедем в центр подготовки космонавтов и начнём наш путь! Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», - поделилась актриса.

Ранее сообщалось, что актёры Юлия Пересильд, Клим Шипенко и их дублёры для съёмок в фильме «Вызов» полетят на Международную космическую станцию. Их предполётные тренировки пройдут в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Старт космического корабля «Союз МС-19» с командой актёров планируется на октябрь этого года.