С 15 июня псковским семьям начнут возвращать средства за путевки в детские лагеря

Возврат средств в рамках акции по кешбеку за путевки в детские лагеря в Псковской области стартует уже 15 июня и продлится до конца октября. Родители смогут оформить возврат через портал госуслуг, пишет Интерфакс.

«Для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно, сразу после окончания первой смены, это 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг будет развернута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Приобрести путевку с 50% возвратом в детские лагеря региона можно будет с 25 мая. Однако, акция распространяется только на вторую и третью смену.

Для желающих приобрести путевку на первую смену Владимир Путин попросил выделить дополнительные средства и решить этот вопрос.