Публикуем программу фестиваля воздухоплавания в Великих Луках

.

Традиционная 25-я Международная встреча воздухоплавателей состоится с 11 по 17 июня в Великих Луках. Программу традиционного фестиваля опубликовал портал Luki.ru.

Официальное открытие состоится 11 июня. Утро начнется с тренировочных полётов и регистрации участников. В 16:00 состоится торжественное открытие памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках. Далее в небо поднимутся аэростаты для участия в соревновании «кей-граб». Жители Псковской области могут посмотреть по видеотрансляции.

На следующий день, 12 июня, продолжится регистрация и тренировочные полеты. В 18:00 пройдет представление участников встречи. В 19:00 состоится общий старт аэростатов. Это масштабное действо будет транслироваться по видео.

Три дня, с 13 по 16 июня, над Великими Луками будут кружить аэростаты. А 17 июня в 17:00 пройдет торжественное закрытие фестиваля.