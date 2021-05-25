В ПсковГУ работает уникальная выставка проекта «Без срока давности»

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Выставка архивных данных о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов на оккупированных территориях работает сейчас в главном корпусе Псковского государственного университета. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» собщили в пресс-службе университета.

Уникальная выставка проекта «Без срока давности» повествует о геноциде советского народа руками нацистов: карательных операциях, массовом истреблении, травле голодом, концлагерях, убийствах пациентов в больницах.

В экспозициях представлены истории всех оккупированных во время войны районов. Реальные документы и достоверные фотографии, рассекреченные в рамках федерального проекта «Без срока давности».