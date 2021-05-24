Лучших служебных собак определили в Псковской области

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В Печорах состоялся ежегодный чемпионат по кинологии. В первенстве Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выбрали лучших специалистов-кинологов и их подопечных со всей границы Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники показывали общую дрессировку собак, искали вещи в помещениях, автотранспортах и багаже. Отыскивали наркотические средства, взрывчатые вещества, оружия и боеприпасы. Задерживали и сопровождали нарушителей.

От собак требовалось беспрекословное подчинение, заинтересованность, от кинолога - постановка четких команд. В целом, от командной работы собаки и кинолога - скорость и качество выполнения задач.

Лучшей стала немецкая овчарка по кличке Бархан, немецкая овчарка Миризе (в поиске наркотических веществ) и лабрадор Оливия (в поиске взрывчатых веществ).

Победители получили вкусные призы, кубки, дипломы и памятные подарки. Теперь их ждет чемпионат пограничных органов России по многоборью кинологов в Вязьме на призы героя Советского Союза Никиты Федоровича Карацупы.