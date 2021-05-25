Водные источники Изборско-Мальской долины проверили на безопасность

Словенские ключи. Фото: vilenia.livejournal.com

Студенты-экологи из Санкт-Петербургского государственного университета проверили на безопасность водные источники на территории памятника природы «Изборско-Мальской долины», пишут сотрудники музея в официальном сообществе «ВКонтакте».

Пробы для анализа были взяты из озёр: Городищенского и Мальского, из Словенских ключей, а также водных источников в Малах.

Полученные результаты исследований подтвердили, что все источники Долины соответствуют нормам и являются безопасными.