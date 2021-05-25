Поисковики поднимают из болота фрагменты самолёта ИЛ-2 в Пыталовском районе

Фото: Газета Наша жизнь

Поисковики Псковской области продолжают работу над подъемом самолета Великой Отечественной войны Ил-2 в Пыталовском районе. По данным архивов, это судно сбили 17 июля 1944 года, когда оно попало в Кокшинское болото и осталось там лежать до наших дней. Об этом сообщила газета «Наша жизнь».

В Пыталовском районе вокруг Кокшинского болота стянуты самые опытные поисковики. Накануне к поиску подключился противопожарный лесной центр. Для работ он предоставил гусеничный транспортёр-снегоболотоход.

Фото: Газета Наша жизнь

Останки самолета, участвовавшего во время операции по освобождению Пыталовского района, находятся на глубине почти четырёх метров, поэтому приходится применять спецтехнику для выкачивания воды из ямы.

Фото: Газета Наша жизнь

Операцию по поднятию фрагментов самолета координирует руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков. На поверхность уже поднято несколько фрагментов брони самолёта и кусок стекла.