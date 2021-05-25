Вновь дожди и прохлада ожидаются 26 мая в Псковской области

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Завтра, 26 мая, в Псковской области вновь пройдут кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Южный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду несущественно разогреет воздух. Температура воздуха ночью не опустится ниже +7 градусов. В некоторых районах тепло ночью будет держаться на отметке в 12 градусов.

Днем столбик термометр будет в пределах от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление вновь упадет ниже нормы.