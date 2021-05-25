Выводок лисят под своим сараем обнаружил житель Печорского района

Кадр из репортажа Вести-Псков
Четыре лисенка у себя под сараем обнаружил житель Печорского района Псковской области Аркадий Жестков, сообщили в программе «Вести-Псков».
В то время, пока малыши играли с друг другом, они даже не знали, что станут звездами телеэкранов. Лисята совершенно не боялись присутствия людей и Аркадий решил снять чудо под своим сараем на видео.
По словам автора видео с лисятами, мамы-лисы рядом с малышами видно не было. Но, пользователи соцсетей предполагают, что она может прятаться где-то неподалеку. Многие псковичи оценили видео и назвали его самым милым за последнее время.