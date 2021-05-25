Названа средняя заработная плата сотрудника Псково-Изборского музея

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Генеральный директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника учреждения Александр Голышев назвал среднюю заработную плату сотрудника музея на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Любые объединения приносят пользу, и в отношении нашего музея-заповедника получился такой эффект. С 1 января 2021 году мы стали федеральным объединенным музеем-заповедником. Наш музей получил новый ресурс. Раньше у нас работали около 200 человек, теперь в штате - 400 человек. Также в 2 раза увеличился фонд зарплаты, если средняя по региону - 28,2 тысячи рублей, то у нас более 29 тысяч», - рассказал Александр Голышев.

В этом году в октябре-ноябре в Пскове появится настоящий музейный квартал во главе с Поганкиными палатами, зданием школы Фан-дер-Флита, анонсировал Александр Голышев. «Всего около 28 обновленных залов», - добавил он.