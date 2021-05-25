Плоская башня начнет принимать псковичей и гостей города 8 июня

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С 8 июня в Пскове откроется Плоская башня на берегу реки Псковы для туристов и жителей города. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Александр Голышев рассказал об интересном факте, что, если спускаться от Кремля вниз, «будет интересная линейка времени. Во всех башнях есть муляжи оружия, каждая башня - самостоятельный музейный объект».

Проект восстановления Нижних решеток на стыке рек Великой и Псковы уже включен в заявку финансирования. По мнению Александра Голышева – восстановление необходимо для сохранения туристической логистики.

«Все, кто был против восстановления решеток, уже считают, что нужно изучать этот вопрос. Мы соединим две башни в одну, как и было. Обязательно будет, это необходимо», - заключил Голышев