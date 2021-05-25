Полнолуние, суперлуние и затмение в Пскове: редкое астрономическое событие произойдет 26 мая

Фото: Петр Митрофанов

Сразу три астрономических явления произойдут на небе завтра, 26 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Суперлуние псковичи смогут увидеть благодаря приближения Луны к Земле на минимальное расстояние. В этот день в 14:19 по мск ожидается лунное затмение, во время которого Луна может приобрести багряный цвет. Его будет видно на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке. Кроме этого, полнолуние также выпадет на 26 мая, чем впечатлит во время суперлуния и затмения.

По словам астрономов, совпадение сразу трех этих явлений в небе происходит только раз в 12 лет, а значит в следующий раз мы увидим тройное астрономическое событие уже в 2033 году.