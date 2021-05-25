О судьбе разобранной часовни на Словенских ключах рассказал директор музея-заповедника

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Совсем недавно на Словенских ключах построили и практически сразу разобрали часовню-купель. О том, что с ней будет дальше, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

«Несколько лет назад комитет согласовал одно, другой комитет - другое. Все увидели, что это ошибка», - сообщил Александр Голышев, объясняя, что с ее строительством не все было гладко. Но сейчас ее уже демонтировали полностью.

По словам Голышева, больше никакие строительные работы в этом месте производиться не будут. А разобранная часовня, возможно, переедет на другое место. «В Псковской области много озер, святых мест, и если инициаторы решат и получат согласование, то конечно», - рассказал директор музея.