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Политика25 мая 2021 15:58

Еще на две строчки в 10-ке самых цитируемых губернаторов-блогеров поднялся Михаил Ведерников

Источник:kp.ru
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В апреле Михаил Ведерников вошел в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров. Индекс цитируемости стал равен 134,4, сообщает «Медиалогия».

Это произошло во многом благодаря истории с концертом Клавы Коки и Niletto, который прошел в Пскове с нарушениями эпидправил. История вызвала массовые проверки, а цитаты губернатора быстро разлетелись по СМИ.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – глава Чечни Рамзан Кадыров, третье – губернатор Московской области Андрей Воробьев