Виновных в нападении на 59-летнего великолучанина оперативно отыскали сотрудники ОМВД

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Нападение на 59-летнего великолучанина оперативно раскрыли в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России.

Вечером 23 мая во дворе дома по улице Малышева двое неизвестных мужчин напали на 59-летнего жителя Великолукского района. Злоумышленники отобрали у мужчины паспорт, банковскую карту и сняли с нее деньги.

По «горячим следам» у сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки удалось отыскать двух подозреваемых в преступлении. Обвиняемые дали признательные показания, а часть украденного удалось изъять. На злоумышленников заведено уголовное дело за разбойное нападение.