Деньги и медикаменты собирает приют «Лесопилка» для подкинутых щенят

Фото из архива КП

В приюте «Лесопилка» вновь прибавление. Псковичи в очередной раз подкинули щенков, сообщается в instagram-аккаунте зоозащитников. Сотрудники организации просят псковичей помочь с лекарствами, кормом и деньгами.

«Умоляем, помогите кормом и деньгами! Мы просто ошарашены! У нас нет такого запаса ни вакцин, ни глистогонки. Только что обработали восемь щенков, добив свои запасы, так как перед этим провели большой приютский день обработки и все собаки получили и глистогонку, и прививки. Теперь надо всё закупать по-новому. Помогите, новые подкидыши», - пишут в соцсети зоозащитники.