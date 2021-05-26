На улице Леона Поземского археологи приступили к новым раскопкам

Фото: археологический центр Псковской области

Новые археологические раскопки стартовали на улице Леона Поземского в Пскове. Подготовка места для работ рядом с церковью Воскресения со Стадища была произведена студентами археологического отряда ПсковГУ. Об этом рассказал археологический центр Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

Фото: археологический центр Псковской области

Студенты археологического отряда впервые приняли участие в раскопе. Во время подготовки места для археологических изысканий, они познакомились с нивелиром и тахеометром. На практике опробовали метод разбивки рабочей поверхности на квадраты и участки.