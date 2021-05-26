Ни один случай гриппа не был зарегистрирован в 2021 году в Псковской области

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В этом году в Псковской области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

В регионе идёт снижение по абсолютному большинству инфекций. По мнению Александра Нестерука, это, прежде всего, связано с ношением масок и соблюдением санитарных норм и требований.

В том числе снизилось и количество воздушно-капельных инфекций среди детей. За прошлый год произошел спад по кишечным инфекциям. За этот год количество кишечных инфекций упало на 34,7% по сравнению с прошлым годом.

По-прежнему регистрируются случаи заражения ВИЧ и туберкулеза. Стало гораздо меньше заболеваний пневмоней. Среди заражений кори на протяжении семи лет нет ни одной вспышки заболевания.

«Уровень коллективного иммунитета по кори высок. Даже если инфекция попадает, она не распространяется, только в специфических коллективах», - пояснил Александр Нестерук.