27 мая в Псковскую область придет тепло и грозы

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Холодный и теплый атмосферный фронт вызовут кратковременные дожди и грозы в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах от 4 до 9 градусов Цельсия.

Днем 27 мая пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 23 и не будет опускаться ниже 18 градусов.

Ветер ожидается Южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление вновь будет низкое.