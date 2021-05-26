В псковских школах недостаточно тревожных кнопок и ограждений для полной безопасности детей

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Тревожных кнопок и ограждений в школах Псковской области недостаточно для того, чтобы дети были полностью обезопасены в повторении трагедии Казани. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявила детский омбудсмен Наталия Соколова.

«Наши школы практически на 90% обеспечены тревожными кнопками, ограждениями, но нужны новые методики обеспечения безопасности. Посторонний человек не должен попадать в школу, родители должны ждать внизу. Все должны быть обеспечены эмоциональной и психологической безопасностью, чтобы была атмосфера доверия, благоприятный климат», - уверила Наталия Соколова.

По ее словам, события последних лет доказывают необходимость новых подходов к созданию безопасности в школах.

«Сразу после трагедии в Казани у нас было экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где вопрос безопасности стоял остро, резко и конкретно - провести проверки и выявить недочеты. Всю работу провели очень быстро», - отметила омбудсмен.