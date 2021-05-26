О нехватке психологов в псковских школах заявила детский омбудсмен

.

Одну из проблем школ в Псковской области озвучила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области. На пресс-конференции в медиацентре ПАИ Наталия Соколова заявила, что в регионе не хватает детских психологов.

«В каждой школе должен быть профессиональный психолог. Социальные педагоги тоже нуждаются в профессиональной подготовке», - заверила Наталия Соколова.

Кроме количества специалистов, спикер назвала необходимостью повышать профессионализм социальных педагогов.

«Если психолог профессионал, то дети к нему подойдут вне зависимости от стеснения», - отметила Соколова. Кроме психолога, по ее словам, главным помощником в жизни ребенка является и классный руководитель.

По словам детского омбудсмена, классный руководитель может стать первым человеком, кто заметит изменения в поведении ребенка. В том числе изменение его аргументов и увядания.