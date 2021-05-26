Публикуем расписание водного сообщения с Талабскими островами в 2021 году

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Сегодня, 26 мая, катер «Талабск» вновь начнет возить пассажиров, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Судно будет курсировать между материковой частью Псковского района и Талабскими (Залитскими) островами по маршруту «деревня Толбица - остров им. Залита - остров им. Белова». А также в обратном направлении.

Водный маршрут будет работать четыре раза в неделю, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Поездка на таком транспорте обойдется от 100 до 250 рублей на одного человека. Малышам до 5 лет бесплатно.