Роспотребнадзор проверит предстоящий концерт Noize MC в Пскове

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области проведет проверку организации предстоящего концерта Noize MC, который состоится 3 июня в Пскове, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

«Так круто было в Пензе! 1600 человек! Псков, повторим?» - написали под фото в сообществе «Noize MC в Пскове» «ВКонтакте».

В связи со сложной эпидситуацией в Псковской области, концерт Noize MC был перенесен уже несколько раз. Но в этот организаторы хотят «шумное празднование юбилея группы», поэтому даже танцевальный партер открыли для посетителей.

Роспотребнадзор вынужден проверить организацию в связи с недавним концертом Клавы Коки и Niletto. За проведенное мероприятие организаторов привлекли к ответственности за нарушение противовирусных требований, а в обществе разгорелся скандал.