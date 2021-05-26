Группу мошенников из сотрудников МВД и их сообщников задержали в Псковской области

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В Псковской области задержаны участники организованной группы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о краже 11-ти служебных машин и бюджетных денег бывшими сотрудниками и служащими в МВД, а также их сообщниками из коммерческих структур.

Оперативниками были задержаны четыре человека, в числе которых оказался сотрудник департамента тыла МВД России, ГУМВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу.

Всего по делу проходят 9 подозреваемых в мошенничестве. Новосибирского сотрудника этапировали в Псков самолётом и вместе с остальными подозреваемыми они были помещены в изолятор временного содержания.

В настоящее время с задержанными работают следователи.