Пятиклассница Соня из Пушкинских гор рассказала об эффективных способах борьбы с комарами

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Исследование средств от комаров юная исследовательница Соня Виноградова с хутора в Пушкиногорском районе проводила в рамках работы для Молодежного космического форума в Екатеринбурге.

«Она исследовала, сколько времени действуют препараты, какой эффективнее. Все это было оформлено в графиках, в цифрах», - поделился отец Сони Владимир Виноградов.

Несмотря на то, что Соня представляла работу вне конкурсной программы из-за своего юного возраста, ее испытания на родственниках показали эффективность народных средств борьбы от комаров.

«Например, эффективный метод — поджечь гриб-трутовик. Очень помогает. Но таким способом можно только на улице пользоваться. Также помогает муравьиная кислота. Тряпочку положить на муравейник, а когда муравьи по ней побегают, натереть кожу. Еще хорошо помогает сок некоторых цветов» - рассказала семья Виноградовых газете «Псковская правда».

Юные исследователи Соня вместе с братом Семёном объездили уже полстраны. Подробнее читайте на сайте издания.